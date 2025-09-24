Популярное
Таня Боброва
AI

Google открыла всем пользователям в США функцию голосового поиска в режиме AI Mode в реальном времени

Например, можно спросить, как готовить чай матча, показав предметы в своём распоряжении.

Источник: Google
Источник: Google
  • Функция Search Live, которую компания тестировала в Labs с июня 2025 года, теперь стала доступна всем пользователям в США на английском языке. Её можно найти в приложении Google на Android и iOS — нужно нажать на иконку “Live” под строкой поиска.
  • Пользователи могут задать вопрос голосом и включить камеру, если вопрос связан с окружающей средой. Например, можно спросить, как приготовить чай матча, показав предметы в распоряжении: специальный венчик и порошок для заваривания.
Источник: Google
  • Или уточнить, какой кабель нужен для каждого порта при настройке домашнего кинотеатра. По словам компании, Search Live сама определит модель телевизора и кабеля из «визуального контекста». При необходимости можно задать дополнительные вопросы или посмотреть ссылки.
Источник: Google

#новости #google

