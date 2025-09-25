Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Сервисы
Маркетинг
Личный опыт
Деньги
AI
Путешествия
Инвестиции
Крипто
Карьера
Телеграм
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Данила Бычков
AI

Приложение Neon, которое платит за записи телефонных разговоров, заняло третье место в американском App Store

Полученные от пользователей аудиоданные продают разработчикам ИИ.

Источник: скриншот vc.ru
Источник: скриншот vc.ru
  • Компания платит 30 центов в минуту за звонки другим пользователям Neon и до $30 в день за звонки тем, кто не пользуется приложением, пишет TechCrunch.
  • 18 сентября 2025 года Neon Mobile занимало 476-е место в категории «Социальные сети» в американском App Store, к 25 сентября 2025-го оно вышло на первое место. В общем рейтинге приложений оно располагается на третьей строчке, уступая Gemini и ChatGPT.
  • Приложение может записывать входящие и исходящие звонки пользователей. Эти данные продают «компаниям в сфере ИИ» для «разработки, обучения и тестирования» моделей.
  • В компании утверждают, что не записывают вторую сторону разговора, если та не использует Neon. Но в пользовательском соглашении содержится «очень широкая лицензия» на использование данных пользователей, отмечает издание.
  • Заявления о записи только одной стороны разговора могут быть «уловкой», считает юрист Питер Джексон. Она позволяет законно записывать весь разговор и уже после удалять отдельные реплики.
  • Анонимность данных пользователей Neon также вызывает вопросы у юристов, отмечает TechCrunch. Голос человека может быть использован для мошеннических целей, а сама компания может стать жертвой взлома или утечки. При этом разработчики заявляют, что удаляют имена, номера телефонов и адреса электронной почты пользователей перед продажей данных.

#новости

9
5
4
2
1
29 комментариев