Приложение Neon, которое платит за записи телефонных разговоров, заняло третье место в американском App Store

Полученные от пользователей аудиоданные продают разработчикам ИИ.Источник: скриншот vc.ruКомпания платит 30 центов в минуту за звонки другим пользователям Neon и до $30 в день за звонки тем, кто не пользуется приложением, пишет TechCrunch.18 сентября 2025 года Neon Mobile занимало 476-е место в категории «Социальные сети» в американском App Store, к 25 сентября 2025-го оно вышло на первое место. В общем рейтинге приложений оно располагается на третьей строчке, уступая Gemini и ChatGPT.Приложение может записывать входящие и исходящие звонки пользователей. Эти данные продают «компаниям в сфере ИИ» для «разработки, обучения и тестирования» моделей.В компании утверждают, что не записывают вторую сторону разговора, если та не использует Neon. Но в пользовательском соглашении содержится «очень широкая лицензия» на использование данных пользователей, отмечает издание.Заявления о записи только одной стороны разговора могут быть «уловкой», считает юрист Питер Джексон. Она позволяет законно записывать весь разговор и уже после удалять отдельные реплики.Анонимность данных пользователей Neon также вызывает вопросы у юристов, отмечает TechCrunch. Голос человека может быть использован для мошеннических целей, а сама компания может стать жертвой взлома или утечки. При этом разработчики заявляют, что удаляют имена, номера телефонов и адреса электронной почты пользователей перед продажей данных.#новости