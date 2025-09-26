Разработчик ИИ-поисковика Perplexity представил API для поиска

Он позволяет интегрировать ответы ИИ в сторонние сервисы.Источник: Getty ImagesPerplexity Search API даёт доступ к инфраструктуре, которая лежит в основе ответов ИИ-поисковика, сообщила компания. Он представляет собой «необработанные» результаты поиска.API даёт «подробные и структурированные» ответы, которые можно использовать в как в ИИ-приложениях, так и более «традиционных».Стоимость доступа — $5 за 1000 запросов при доступе к «обычному поиску».Также есть плата за токены: по $1 за 1 млн входных и выходных при доступе к Sonar — API, который позволяет встраивать инструменты поиска на основе ИИ. Sonar Pro — $3 за 1 млн входных токенов и $15 за 1 млн выходных.«Рассуждающий» Sonar — $1 за 1 млн входных и $5 за 1 млн выходных. «Рассуждающий» Sonar Pro — $2 за 1 млн входных и $8 за 1 млн выходных. Sonar с функцией deep research — $2 за входные токены и $8 за выходные.Примеры — для чего подходит каждый план. Например, Sonar пригодится для коротких ответов, а Sonar с функцией deep research — для анализа рынкаКроме того, цена запроса может зависеть от «контекста» — чем он сложнее, тем выше стоимость.Стоимость запроса в зависимости от контекста. Цена — за 1000 запросовПример расчёта стоимости за 500 входных и 200 выходных токенов при «низком контексте» — с «обычным» поиском и deep research#новости #perplexity