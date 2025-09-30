Стартап ComplexChaos разработал бота-посредника, чтобы «повысить эффективность» переговоров и коммуникации в компаниях

Его тестировали на саммите по климату в Германии, и 90% делегатов отметили положительный эффект.Источник: ComplexChaosКомпания запустила сервис, который должен ускорить процесс бизнес-переговоров и принятия решений в команде. ИИ-помощнику нужно прислать основные тезисы и выбрать, каким пользователям их «передать» .Бот задаст инициатору обсуждения уточняющие вопросы, затем проведёт такие же «беседы» с остальными сотрудниками, составит сводку с замечаниями коллег и сделает «объективный» вывод. Напрямую между собой люди не общаются, ИИ-помощник выступает в роли «представителя», отражающего мнение «всех групп».По словам сооснователя стартапа Томи Лорша, бот поможет ускорить процесс стратегического планирования, который «в большинстве компаний занимает около трёх месяцев каждый год».Глобальная миссия команды — помочь в переговорах для решения любых «серьёзных проблем, с которыми сталкивается человечество».Интерфейс ИИ-сервиса с чат-ботом и подборкой мненийИнструмент протестировали на Боннской конференции по климату. Его использовали делегаты из Африки. Они заметили, что время переговорного процесса сократилось на 60% по сравнению с традиционными обсуждениями без бота, заявляет ComplexChaos. 91% участников сказали, что инструмент помог им увидеть новые точки зрения, которые иначе они бы упустили.ComplexChaos работает на базе моделей OpenAI и «ИИ-переговорщика» для урегулирования конфликтов Habermas Machine, которого Google представила в 2024 году.Сервис доступен для бесплатного тестирования, но вынести на обсуждение можно всего три темы. Число участников не ограничено. Подписка даёт возможность использовать модели без ограничений, цена зависит от количества участников.#новости