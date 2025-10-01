Популярное
Ася Карпова
AI

В сервис для вайб-кодинга Replit добавили готовые интеграции с Notion, Slack и другими приложениями

Их помогает подключать автономный ИИ-агент.

Здесь и далее источник: Replit
  • В онлайн-среду разработки с ИИ-помощниками Replit добавили Connectors — инфраструктуру для интеграции ботов с Dropbox, Salesforce, Linear, Notion, сервисами Google и другими. Это готовые решения, которые призваны сэкономить время разработчикам — интеграции не нужно будет строить с нуля и каждый раз вводить учётные данные.
  • Connectors можно использовать, например, для создания бота в Slack, который будет работать с данными из других сервисов, или помощника для ведения заметок в Dropbox и задач в Linear.
  • В разработке помогает последняя версия ИИ-агента компании — Agent 3. Он сам тестирует приложения и исправляет ошибки и может работать до 3,5 часа в автономном режиме.
  • В Replit можно бесплатно создать до десяти приложений с ограниченным временем работы ИИ-агента — без «полной автономии». Подписка начинается от $20 в месяц (1652 рубля по курсу ЦБ на 1 октября 2025 года), она даёт полный доступ к ИИ-помощнику и возможность создавать неограниченное количество приложений.

#новости #replit

