В сервис для вайб-кодинга Replit добавили готовые интеграции с Notion, Slack и другими приложениями

Их помогает подключать автономный ИИ-агент.Здесь и далее источник: ReplitВ онлайн-среду разработки с ИИ-помощниками Replit добавили Connectors — инфраструктуру для интеграции ботов с Dropbox, Salesforce, Linear, Notion, сервисами Google и другими. Это готовые решения, которые призваны сэкономить время разработчикам — интеграции не нужно будет строить с нуля и каждый раз вводить учётные данные.Connectors можно использовать, например, для создания бота в Slack, который будет работать с данными из других сервисов, или помощника для ведения заметок в Dropbox и задач в Linear.В разработке помогает последняя версия ИИ-агента компании — Agent 3. Он сам тестирует приложения и исправляет ошибки и может работать до 3,5 часа в автономном режиме.В Replit можно бесплатно создать до десяти приложений с ограниченным временем работы ИИ-агента — без «полной автономии». Подписка начинается от $20 в месяц (1652 рубля по курсу ЦБ на 1 октября 2025 года), она даёт полный доступ к ИИ-помощнику и возможность создавать неограниченное количество приложений.#новости #replit