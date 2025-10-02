Сэм Альтман: возможно, нейросети захватят контроль над обществом ненамеренно — люди сами станут полагаться на них во всех решениях

Предположим, модель будет всё умнее и умнее, она начнёт давать советы, которым вы будете следовать почти всегда. Потом она станет давать советы, которых вы даже не понимаете, но они оказываются верными. В итоге встанет выбор: либо следовать им, либо проиграть конкуренцию.