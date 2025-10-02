Популярное
Ася Карпова
AI

Сэм Альтман: возможно, нейросети захватят контроль над обществом ненамеренно — люди сами станут полагаться на них во всех решениях

Об этом он сказал главе Axel Springer Матиасу Дёпфнеру на подкасте Md Meets.

Источник: Inc.
  • Глава OpenAI считает, что, помимо обсуждаемых рисков «восстания ИИ», возможен и другой сценарий — модели «непреднамеренно» станут управлять людьми, когда те начнут массово доверять им принятие всех решений.

  • Уже сейчас «сотни миллионов пользователей» общаются с ChatGPT и всё чаще просят помочь сделать важный выбор — «в жизни, на работе, во всём». Чем больше таких вопросов, тем больше данных получают модели и совершенствуют советы, говорит Альтман.

Предположим, модель будет всё умнее и умнее, она начнёт давать советы, которым вы будете следовать почти всегда. Потом она станет давать советы, которых вы даже не понимаете, но они оказываются верными. В итоге встанет выбор: либо следовать им, либо проиграть конкуренцию.

Сэм Альтман, глава OpenAI

  • В конце концов человечество придёт к тому, что «по крайней мере те, кто хочет оставаться конкурентоспособным», будут делать всё, что скажут ИИ-ассистенты. «Кто вообще тогда контролирует процесс? Получается, мы делаем то, чего хочет модель», — заключил Альтман.

  • Он заявил, что уже сейчас существует «огромный разрыв» между новыми закрытыми разработками компании и доступными моделями. Его волнует, как долго экономика и общество будут «догонять этот прогресс».

  • Альтман уверен, что когда-то языковая модель сможет лучше справляться с обязанностями гендиректора OpenAI, чем он сам. Тогда он планирует стать фермером — ферма у него уже есть. «Я буду этому рад — ради этого мы и работаем», — сказал Альтман.

