Власти США выдали экспортные лицензии на поставку чипов Nvidia в ОАЭ — Bloomberg

Впервые с момента вступления Дональда Трампа в должность президента США. Источник: NvidiaМинистерство торговли США одобрило экспорт чипов Nvidia в ОАЭ, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Объёмы поставок и сумма сделки не сообщаются.Выдача экспортных лицензий последовала за обещанием властей ОАЭ в марте 2025 года инвестировать в экономику США «колоссальные» $1,4 трлн в ближайшие десять лет, отмечает издание.По данным Bloomberg, правительство ОАЭ предоставило американским властям более конкретные планы инвестиций. Страна должна будет вкладывать в экономику США суммы, сопоставимые со стоимостью поставляемых чипов.Поставки передовых чипов из США в страны Персидского залива были ограничены с 2023 года из-за опасений, что технологии могут попасть в Китай.В мае 2025 года OpenAI объявила о запуске проекта Stargate в ОАЭ при поддержке правительства США, Oracle, Nvidia, Cisco, SoftBank и арабской технологической компании G42. При этом первая партия экспортных лицензий не предусматривает поставки чипов для G42.#новости #nvidia