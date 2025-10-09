Стартап David AI Labs, который собирает и продаёт аудиозаписи для обучения ИИ-моделей, привлёк $50 млн

David AI не раскрывает имён клиентов, но утверждает, что её услугами пользуются бигтех-компании из списка Fortune 100, «ведущие» лаборатории по разработке ИИ-моделей и небольшие стартапы. По словам одного из основателей, Томера Коэна, годовая выручка компании превысила $10 млн.

David AI основали сотрудники ИИ-компании Scale AI и выпускники Y Combinator в 2024 году. В мае 2025-го компания получила $25 млн в раунде инвестиций А. С тех пор оценка стартапа выросла в четыре раза и достигла $500 млн, сообщили источники издания.