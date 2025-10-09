Стартап David AI Labs, который собирает и продаёт аудиозаписи для обучения ИИ-моделей, привлёк $50 млн

У компании «тысячи» подрядчиков, которым платят за записи их «естественной» речи.Основатели David AI Бен Уайли и Томер Коэн. Источник: David AI LabsСреди компаний, поддержавших проект в очередном раунде инвестиций, — Meritech Capital, NVentures от Nvidia, Y Combinator, First Round Capital и другие, сообщает Bloomberg.Стартап отмечает, что существующие аудиоданные «устарели и их недостаточно». А чтобы создать новые, нужно обеспечить их достоверность и следить за условиями записи, считают в David AI. Компания записывает «естественную» речь без сторонних шумов — с помощью подрядчиков. Она собрала более 100 тысяч часов аудио на 15 языках с разными акцентами и диалектами.Существующие ИИ-модели плохо умеют налаживать контакт с пользователем, поскольку их этому не обучают, считают основатели компании. Поэтому для наборов обучающих данных стартап также записывает диалоги незнакомых друг с другом подрядчиков.David AI не раскрывает имён клиентов, но утверждает, что её услугами пользуются бигтех-компании из списка Fortune 100, «ведущие» лаборатории по разработке ИИ-моделей и небольшие стартапы. По словам одного из основателей, Томера Коэна, годовая выручка компании превысила $10 млн.David AI основали сотрудники ИИ-компании Scale AI и выпускники Y Combinator в 2024 году. В мае 2025-го компания получила $25 млн в раунде инвестиций А. С тех пор оценка стартапа выросла в четыре раза и достигла $500 млн, сообщили источники издания.#новости