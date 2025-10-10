Популярное
Ася Карпова
AI

Google запустила платформу Gemini Enterprise с ИИ-инструментами для бизнеса

На ней есть готовые ИИ-агенты для анализа данных, программирования, генерации постеров и роликов и других задач.

Здесь и далее источник: Google
  • Gemini Enterprise — диалоговая платформа с ИИ-помощником Gemini, который может просматривать и анализировать корпоративные данные из файлов в Google Workspace и Microsoft 365, бизнес-приложений, например Salesforce, и внутренних систем Google AI, таких как Code Assist и Deep Research.
ИИ-агента можно попросить проанализировать рабочие встречи и напомнить о поставленных задачах
  • Также на платформе есть готовые ИИ-агенты для написания и проверки кода, разработки маркетинговых стратегий, подбора сотрудников и других задач. В конструкторе можно создать собственного ИИ-помощника и подключить базу знаний — без навыков программирования.
  • Он в том числе сможет генерировать изображения и видео и искать информацию в интернете в режиме Deep research.
В примере менеджер по маркетингу просит сгенерировать концепты для нового продукта. Агент анализирует информацию о нём в корпоративных документах и предлагает варианты
  • Подписка Gemini Business стоит $21 в месяц (1709 рублей по курсу ЦБ на 10 октября 2025 года). С ней сервисом смогут пользоваться до 300 сотрудников. Объём хранилища — 25 ГБ.
  • В плане Gemini Enterprise за $30 в месяц (2442 рубля) нет ограничений по числу пользователей, доступны расширенные функции безопасности и до 75 ГБ хранилища.

#новости

