Ася Карпова
AI

Бывший исследователь OpenAI запустил проект для создания «клонов ChatGPT» Nanochat с открытым кодом

Обучение на облачных серверах с GPU займёт от четырёх часов и будет стоить от $100.

  • Сооснователь и бывший инженер OpenAI Андрей Карпатый опубликовал на GitHub открытый проект для обучения и запуска ИИ-моделей с необходимыми инструкциями.
  • Для работы можно арендовать графические процессоры у облачного провайдера — нужно восемь видеокарт Nvidia H100. На обучение небольшой модели, которая сможет «отвечать на простые вопросы, писать стихи и рассказы», уйдёт минимум четыре часа и $100 за аренду GPU (8085 по курсу ЦБ на 14 октября 2025 года).
  • За 12 часов можно получить модель уровня GPT-2, за 42 часа и $1000 (80 тысяч рублей) — более совершенного ИИ-помощника, который, как пишет Карпатый, сможет решать математические задачи и программировать.
  • Карпатый был ведущим исследователем OpenAI с момента её основания в 2015 году. Он дважды уходил из компании. В 2017-м перешёл в Tesla, где возглавил команду по развитию ИИ-моделей для автопилота. В 2022-м снова присоединился к разработчику ChatGPT, а в 2024-м уволился и основал образовательный проект в сфере нейросетей Eureka Labs.

#новости

