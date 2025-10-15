Microsoft выпустила свой первый генератор картинок MAI-Image

Его добавят в чат-бота Copilot.Один из примеров, который показала компания. Источник: MicrosoftПодразделение Microsoft AI представило модель для генерации изображений MAI-Image-1. По словам компании, лучше всего она подходит для создания «фотореалистичных» пейзажей.Пока MAI-Image-1 доступна только на платформе LMArena, где пользователи сравнивают результаты разных ИИ-моделей и выбирают ту, что лучше справилась с запросом. На момент написания заметки она занимает девятое место, обходя Flux Kontext, но уступая нейросетям от OpenAI и Google.Скриншот на 10:30 мск 15 октября 2025 годаMicrosoft планирует добавить MAI-Image-1 в чат-бота Copilot, а также бесплатный сервис Bing Image Creator — до этого он работал на базе DALLE-3 и GPT-4o от OpenAI. Сроки не уточняют.Источник: Microsoft#новости #microsoft