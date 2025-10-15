Google выпустила «улучшенный» генератор видео Veo 3.1 и добавила функцию редактирования роликов со звуком

Модель доступна в сервисе Flow, бесплатно можно сгенерировать пять роликов.Генерация пользователя X. Источник: Jin.B Veo 3.1 генерирует «более качественный» звук и «реалистичные» детали, а также лучше следует запросам, заявляет компания. Максимальная длина роликов — восемь секунд, разрешение — 720р. Есть поддержка горизонтального и вертикального форматов.Пользователь сравнил результаты Veo 3.1 с предыдущей моделью. Источник: Caix Google также добавила поддержку звука в уже существующие ИИ-инструменты в сервисе Flow. Среди них — Ingredients to Video. Он позволяет прикрепить до трёх референсов, например, изображение героя, комнаты и одежды. Нейросеть объединит их и добавит музыку или речь.Также можно задать первый и последний кадр, убрать или добавить объект на видео и дополнить короткий ролик — модель сгенерирует продолжение длиной до одной минуты со звуком.Источник: GoogleИсточник: GoogleVeo 3.1 доступна в сервисе Flow. Бесплатно дают 100 единоразовых кредитов. Этого хватит на генерацию одного ролика в режиме Quality или пяти — в режиме Fast. Дальше понадобится подписка. План Google AI Pro стоит $20 в месяц (1576 рублей по курсу ЦБ на 15 октября 2025 года).Также Veo 3.1 добавили в приложение Gemini, там она доступна только по подписке. Разработчики могут протестировать модель в Gemini API и Vertex AI.#новости