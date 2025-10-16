ИИ-модель Google предложила новый потенциальный способ борьбы с раком, который подтвердили в лабораторных условиях

Для эксперимента использовали компьютерные симуляция, где модель могла проверять действие лекарств в двух случаях: когда иммунный ответ есть и его нужно усилить и когда его нет совсем. Модель прогнала через них более 4000 известных компонентов и предсказала, какие из них подойдут для лечения.