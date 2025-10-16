ИИ-модель Google предложила новый потенциальный способ борьбы с раком, который подтвердили в лабораторных условиях

Она проверила более 4000 комбинаций препаратов, выявив «наиболее эффективные».Источник: ShutterstockGoogle совместно с Йельским университетом создала узкоспециализированную нейросеть C2S-Scale для анализа клеток на базе открытой модели Gemma.Исследователи поставили перед ней задачу найти препарат, который может помочь запустить иммунную реакцию организма на раковую опухоль. Это одна из главных трудностей в лечении рака — многие образования «невидимы» для иммунной системы, объясняет Google DeepMind.Для эксперимента использовали компьютерные симуляция, где модель могла проверять действие лекарств в двух случаях: когда иммунный ответ есть и его нужно усилить и когда его нет совсем. Модель прогнала через них более 4000 известных компонентов и предсказала, какие из них подойдут для лечения.Её гипотезы пока проверили на человеческих клетках в лаборатории, а не на живых пациентах. Одна из предложенных комбинаций препаратов на 50% повысила количество белков, делающих опухоли «видимыми» для иммунитета. Открытие поможет сделать раковые клетки более восприимчивыми к терапии, пишут исследователи.Google выложила модель C2S-Scale в открытый доступ на Hugging Face и GitHub.#новости