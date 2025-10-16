Популярное
Ася Карпова
AI

ИИ-модель Google предложила новый потенциальный способ борьбы с раком, который подтвердили в лабораторных условиях

Она проверила более 4000 комбинаций препаратов, выявив «наиболее эффективные».

Источник: Shutterstock
  • Google совместно с Йельским университетом создала узкоспециализированную нейросеть C2S-Scale для анализа клеток на базе открытой модели Gemma.
  • Исследователи поставили перед ней задачу найти препарат, который может помочь запустить иммунную реакцию организма на раковую опухоль. Это одна из главных трудностей в лечении рака — многие образования «невидимы» для иммунной системы, объясняет Google DeepMind.

  • Для эксперимента использовали компьютерные симуляция, где модель могла проверять действие лекарств в двух случаях: когда иммунный ответ есть и его нужно усилить и когда его нет совсем. Модель прогнала через них более 4000 известных компонентов и предсказала, какие из них подойдут для лечения.

  • Её гипотезы пока проверили на человеческих клетках в лаборатории, а не на живых пациентах. Одна из предложенных комбинаций препаратов на 50% повысила количество белков, делающих опухоли «видимыми» для иммунитета. Открытие поможет сделать раковые клетки более восприимчивыми к терапии, пишут исследователи.

  • Google выложила модель C2S-Scale в открытый доступ на Hugging Face и GitHub.

