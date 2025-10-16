Стартап Viven по созданию цифровых двойников сотрудников привлёк $35 млн инвестиций

На посевном этапе стартап привлёк инвестиции от фондов Khosla Ventures, Foundation Capital, FPV Ventures и других, сообщает Techcrunch.

Viven предлагает компаниям создавать для каждого сотрудника языковую модель, которая будет владеть той же информацией и отвечать за него на вопросы коллег, пока человек в отпуске или недоступен из-за разницы в часовых поясах.



«Базу знаний» для двойника собирают на основе корпоративных данных. Viven синхронизируется с сервисами Google, Microsoft, Salesforce, Confluence, GitHub, Jira, Slack, Zoom и другими.

Например, у цифрового двойника HR можно узнать, какими проектами занимается тот или иной сотрудник, или где находятся документы, переданные работником перед уходом в отпуск.



Компания утверждает, что предусмотрела встроенную систему защиты, которая помогает ИИ-модели определять, какой информацией и с кем можно делиться внутри команды, без передачи конфиденциальных данных. Также каждый может просматривать историю переписок своего «двойника».

