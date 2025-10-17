Популярное
Данила Бычков
AI

В Нью-Йорке подписали закон о запрете ценовых сговоров с использованием ИИ-алгоритмов для «завышения арендной платы»

По её данным, из-за них американцы в 2024 году «переплатили» за аренду $3,8 млрд.

  • Нью-Йорк стал первым штатом США, запретившим подобное ПО, пишет The Verge. До этого аналогичные запреты действовали только в некоторых городах, включая Сан-Франциско и Филадельфию.
  • Речь идёт о запрете программ, которые с помощью алгоритмов помогают арендодателям «оптимизировать арендную плату» для достижения максимальной прибыли и определяют оптимальное количество жильцов в квартире. Это, например, сервис RealPage.
  • Губернатор Нью-Йорка Кэти Хокул заявила, что подобные сервисы наносят ущерб арендаторам «в условиях исторического дефицита и кризиса доступности жилья». По её словам, в 2024 году американцы «переплатили» за аренду $3,8 млрд из-за использования арендодателями RealPage и другого аналогичного ПО.
  • Помимо запрета на установление цен на аренду с помощью таких программ в законе также говорится, что любые владельцы недвижимости, использующие подобное ПО, будут считаться участниками ценового сговора, что представляет собой отдельное нарушение, отмечает издание.

#новости

17
2
38 комментариев