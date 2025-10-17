В Perplexity добавили функцию для изучения иностранных языков: чат-бот делает карточки со словами и объясняет грамматику

Обновление доступно бесплатно.Источник: PerplexityКомпания научила ИИ-помощника создавать интерактивные карточки. В них можно послушать, как звучат новые слова и выражения. Perplexity также составляет тесты для самопроверки и объясняет темы по грамматике.Например, чат-бота можно попросить собрать список фраз, которые пригодятся в путешествии, или помочь выучить спряжение глагола.Чтобы открыть карточку, нужно нажать на ионку Play. Скриншоты vc.ruОбновление доступно в iOS-приложении и веб-версии. На Android оно появится «в ближайшее время».Компания не уточняет, сколько языков можно изучать с ботом. Модели от OpenAI, на базе которых работает ИИ-поисковик, поддерживают более 80 языков.После анонса Perplexity вечером 16 октября 2025 года стоимость акций приложения для изучения языков Duolingo упала с $330 до $316 за бумагу. На 19:25 мск 17 октября она скорректировалась до $329 за акцию.#новости