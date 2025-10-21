Популярное
Евгения Евсеева
AI

«Яндекс Путешествия» добавили ИИ-описания для отелей и другого жилья

Они формируются на основе данных из карточки объекта.

  • Сервис интегрировал «Алису», чтобы автоматизировать создание подробных описаний. На основе введённых владельцем данных нейросеть генерирует описания, подчёркивающие «ключевые преимущества» объектов.
  • Для генерации нейросеть учитывает данные из карточек в «Яндекс Бизнесе» и «Экстранете» — это площадь, расположение, наличие удобств и другое — а также отзывы гостей в «Путешествиях» и «Яндекс Картах» и информацию из поиска. Последнее — это географическая привязка, наличие достопримечательностей рядом, мест для отдыха и прочего.
  • Принцип работы такой: нейросеть собирает данные, генерирует описание, а потом проверяет его достоверность — например, упоминание о наличии рядом парка аттракционов она добавит только при упоминании его в отзывах.
  • Информация обновляется еженедельно, а нейросеть постоянно дообучается. Также можно внести корректировки в описание через поддержку сервиса.
  • ИИ-описания доступны для всех объектов, размещённых на «Путешествиях». Чем подробнее заполнена карточка, тем точнее будет описание.
  • Помимо этого, владельцы могут загрузить фотографии объекта, а ИИ определит, к какой комнате они относятся.

#новости #яндекспутешествия

