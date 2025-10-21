«Яндекс Путешествия» добавили ИИ-описания для отелей и другого жилья

Они формируются на основе данных из карточки объекта.Сервис интегрировал «Алису», чтобы автоматизировать создание подробных описаний. На основе введённых владельцем данных нейросеть генерирует описания, подчёркивающие «ключевые преимущества» объектов.Для генерации нейросеть учитывает данные из карточек в «Яндекс Бизнесе» и «Экстранете» — это площадь, расположение, наличие удобств и другое — а также отзывы гостей в «Путешествиях» и «Яндекс Картах» и информацию из поиска. Последнее — это географическая привязка, наличие достопримечательностей рядом, мест для отдыха и прочего.Принцип работы такой: нейросеть собирает данные, генерирует описание, а потом проверяет его достоверность — например, упоминание о наличии рядом парка аттракционов она добавит только при упоминании его в отзывах.Информация обновляется еженедельно, а нейросеть постоянно дообучается. Также можно внести корректировки в описание через поддержку сервиса.ИИ-описания доступны для всех объектов, размещённых на «Путешествиях». Чем подробнее заполнена карточка, тем точнее будет описание.Помимо этого, владельцы могут загрузить фотографии объекта, а ИИ определит, к какой комнате они относятся.#новости #яндекспутешествия