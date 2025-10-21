Популярное
Евгения Евсеева
AI

OpenAI привлекла сотню инвестбанкиров и платит им по $150 в час за обучение нейросетей финансовым моделям — Bloomberg

Чтобы те могли заменить младших банкиров, считает издание.

Источник: Getty Images
  • Компания работает над проектом Mercury для обучения ИИ финансовым моделям и сделкам, пишет Bloomberg. Всего она наняла около 100 бывших сотрудников JPMorgan, Morgan Stanley и Goldman Sachs.
  • Она платит им по $150 в час за написание промптов «простым» языком и создание финансовых моделей по разным типам сделок. В неделю нужно представить как минимум одну модель.
  • Отбирают кандидатов так: сначала проходит «интервью» с чат-ботом, который задаёт вопросы на основе резюме, потом проверяются финансовые знания, а затем — умение создавать модели.
  • По мнению Bloomberg, будущая ИИ-модель с финансовыми знаниями способна заменить младших банкиров, которые большую часть времени занимаются рутинной работой по составлению финансовых моделей для сделок по слиянию и поглощению.

#новости #openai

22 комментария