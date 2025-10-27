Стартап Mercor по поиску подрядчиков для обучения ИИ-моделей готовится привлечь $350 млн при оценке в $10 млрд — WSJ

Это «золотая жила» в отрасли, отмечает газета.Технический директор Адарш Хайремэт (слева) и генеральный директор Брендан Фуди (справа). Источник: Bonnie Rae Mills / WSJMercor, среди клиентов которого OpenAI и Anthropic, готовится привлечь $350 млн, рассказали источники The Wall Street Journal. По их словам, оценка по итогам раунда может составить $10 млрд.Стартап в 2023 году основали Брендан Фуди, который занимает должность гендиректора, Адарш Хайремэт (техдиректор) и Сурья Мидха (перешёл с позиции операционного директора в председатели совета директоров). Они познакомились ещё в школе, а после выпуска присоединились к программе Thiel Fellows Питера Тиля, которая финансирует компании, созданные теми, кто бросил колледж.Mercor изначально работал в сфере подбора и управления персоналом. Он использовал ИИ для автоматизации отбора резюме и подбора кандидатов, в основном ориентируясь на технические вакансии — от разработчиков до математиков.Так стартап собрал большую базу работников со специальными навыками, которых ИИ-компании используют для обучения чат-ботов. Mercor начал нанимать подрядчиков для оценки качества ответов чат-ботов и расширил набор специальностей до юристов, врачей, журналистов и других.Сейчас в базе Mercor около 30 тысяч подрядчиков по всему миру, которые занимаются разметкой изображений, пишут тексты и дают экспертную обратную связь для обучения чат-ботов. По данным WSJ, если клиент платит около $100 в час, стартап забирает себе 30-35% от этой суммы, остальное — отдаёт подрядчику. Средняя почасовая ставка у Mercor составляет около $85 в час.#новости