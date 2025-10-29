Популярное
Ася Карпова
AI

Google запустила Pomelli — ИИ-инструмент для создания маркетинговых кампаний на основе «ДНК бренда»

Пока он работает в экспериментальном режиме.

ИИ-помощник предлагает несколько вариантов дизайна, которые можно редактировать. Источник: Google
  • Pomelli от Google Labs анализирует сайт и другие материалы компании и создаёт «Профиль ДНК» с цветами бренда, шрифтами, стилем сопроводительных текстов и описанием идентичности. На его основе нейросеть генерирует несколько вариантов дизайна по запросу.
  • ИИ-помощник пишет текст, создаёт графику и баннеры для соцсетей, сайтов и рекламных кампаний. Готовые материалы можно отредактировать.
Автор протестировал Pomelli для своего ИИ-приложения для чтения книг. ИИ-помощник предложил четыре варианта визуала для соцсетей. Источник: <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fx.com%2Fjinshang1997%2Fstatus%2F1983399338333425968&postId=2306064" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">Jin Shang </a>
  • Pomelli доступен на сайте в экспериментальном режиме. Сервис работает в США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии на английском языке.

