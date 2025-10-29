Google запустила Pomelli — ИИ-инструмент для создания маркетинговых кампаний на основе «ДНК бренда»

Пока он работает в экспериментальном режиме.ИИ-помощник предлагает несколько вариантов дизайна, которые можно редактировать. Источник: GooglePomelli от Google Labs анализирует сайт и другие материалы компании и создаёт «Профиль ДНК» с цветами бренда, шрифтами, стилем сопроводительных текстов и описанием идентичности. На его основе нейросеть генерирует несколько вариантов дизайна по запросу.ИИ-помощник пишет текст, создаёт графику и баннеры для соцсетей, сайтов и рекламных кампаний. Готовые материалы можно отредактировать.Автор протестировал Pomelli для своего ИИ-приложения для чтения книг. ИИ-помощник предложил четыре варианта визуала для соцсетей. Источник: Jin Shang Pomelli доступен на сайте в экспериментальном режиме. Сервис работает в США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии на английском языке.#новости