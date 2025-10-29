Поставщик инфраструктуры «памяти» для ИИ-агентов и приложений Mem0 привлёк $24 млн

Среди его клиентов — Amazon, Microsoft, Nvidia и другие.Сооснователи стартапа Таранджит Сингх и Дешрадж Ядав. Источник: Mem0Стартап объявил, что привлёк $24 млн долларов, из которых $3,9 млн — начальное финансирование в рамках нераскрытого ранее раунда A. Среди инвесторов — Y Combinator, Basis Set Ventures, Kindred Ventures и GitHub, бывший исполнительный директор Adobe Скотт Белски и бывший генеральный директор GitHub Томас Домке.Основатели стартапа называют продукт «паспортом памяти», который можно подключить к нескольким ИИ-агентам и приложениям, чтобы ИИ-помощник запоминал все выполненные в них действия и давал более персонализированные ответы. Mem0 сравнивает механизм с единой учётной записью для нескольких сервисов.В марте 2025 года глава OpenAI Сэм Альтман говорил, что в будущем может появится «личный ИИ, который хорошо узнал его за годы взаимодействия», и его можно будет использовать для входа в другие сервисы, как учётную запись Google.Mem0 разработал универсальную инфраструктуру «памяти» с открытым исходным кодом в январе 2024 года. Их API набрал более 41 тысячи звёзд на GitHub, его загрузили более 13 млн раз. Платформа Mem0 позволяет подключить ИИ-инструмент независимо от модели, она совместима с продуктами OpenAI, Anthropic и всеми моделями с открытым исходным кодом.У Mem0 также есть облачный сервис, у которого более 80 тысяч клиентов. Он стал эксклюзивным поставщиком «паспортов памяти» для Amazon Web Services, Microsoft и Nvidia.#новости