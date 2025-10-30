«Яндекс» добавил «Алису Про» в «Почту» и ИИ-функции в «Таблицах»

В будущем «Алиса Про» появится и в других сервисах компании.Источник здесь и далее: «Яндекс»«Алиса Про» — специализированный ИИ-ассистент, который может извлекать факты из текстов, таблиц, презентаций, аудио- и видеозаписей и другого, рассказала компания.Её бета-версия уже умеет работать с файлами пользователя и письмами в «Яндекс Почте» и может найти в них нужные данные — например, по чекам рассказать, сколько пользователь потратил денег. Если нужных документов в «Почте» нет, можно добавить их вручную через сайт.Со временем «Алису Про» встроят во все сервисы «Яндекс 360» — «Почту», «Документы», «Календарь», «Диск» и «Вики».Также «Яндекс» обновил «Документы» — добавил в них ИИ-функции. С помощью них можно структурировать данные, переводить тексты в ячейках, ужимать их в короткие тезисы. К примеру, ИИ может распределить товары по категориям, определить тональность отзывов, убрать двойные пробелы, привести даты к единому формату. Чтобы вызвать ИИ, нужно ввести формулу =АЛИСАПРО и добавить нужный текст. ИИ понимает естественный язык, дополнительные команды или формулы не нужны. #новости #яндекс