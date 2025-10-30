«Яндекс» добавил «Алису Про» в «Почту» и ИИ-функции в «Таблицах»

Также «Яндекс» обновил «Документы» — добавил в них ИИ-функции. С помощью них можно структурировать данные, переводить тексты в ячейках, ужимать их в короткие тезисы. К примеру, ИИ может распределить товары по категориям, определить тональность отзывов, убрать двойные пробелы, привести даты к единому формату.