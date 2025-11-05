В Higgsfield AI добавили режим совместной работы над контентом и тарифный план Teams

В нём безлимитное использование инструментов для создания рекламы по фотографии.Пример генерации с помощью Higgsfield Popcorn по фотографии кроссовок. Источник: HiggsfieldHiggsfield Teams — рабочие пространства, в которых авторы могут создавать папки с референсами и фотографиями героев роликов, генерировать видео и выбирать лучшие варианты в режиме совместного использования.Источник: HiggsfieldВ этом тарифе расширенный доступ к инструменту Higgsfield Popcorn. Он позволяет создавать рекламные ролики по раскадровкам и редактировать каждый фрагмент. Нейросеть сохраняет внешний вид объектов и персонажей с референсов, заявляют разработчики.Тариф стоит $80 в месяц (6495 рублей по курсу ЦБ на 5 ноября 2025 года). Он позволяет подключить от 5 до 15 человек. Если команда меньше — понадобятся отдельные подписки. В Teams дают доступ ко всем моделям для генерации видео в сервисе, включая Sora 2 от OpenAI и Veo 3.1 от Google. Каждому пользователю команды доступно 1200 кредитов в месяц — хватит примерно на 240 видео по десять секунд. Также сервис предоставляет аналитику по каждому автору.Компания предлагает безлимитный доступ к Higgsfield Popcorn, моделям Nano Banana, Kling 2.5, Hailuo 2.3 Fast, Seedance Pro Fast и Seedream на месяц тем, кто приобретёт подписку Teams до 10 ноября 2025 года.#новости