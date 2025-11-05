Google начала добавлять в «Карты» ИИ-помощника Gemini и функцию голосового управления

Gemini сможет давать конкретные подсказки по маршруту, произносить названия улиц, заведений и других ориентиров.Водитель просит Gemini найти ресторан по пути. ИИ-помощник предлагает вариант, затем пользователь уточняет наличие парковки. Источник: GoogleGemini научили понимать комплексные голосовые запросы, например: «Найди недорогой ресторан с веганскими блюдами по пути в радиусе трёх километров от нас». После подтверждения ИИ-помощник сам добавит новую точку.Gemini даёт более персонализированные подсказки по маршруту, например, может попросить повернуть после ресторана и произнести его название. Эта функция пока работает только в США.Водители также могут сообщить о пробках или дорожных работах. Например, если произнести: «Вижу аварию», Gemini сам оставит комментарий к участку на карте.В ближайшие недели ИИ-помощника добавят в приложение «Google Карт» на Android и iOS в странах, где доступен Gemini, а также в сервис Android Auto.В США также тестируют режим Lens для распознавания заведений через камеру в реальном времени. Gemini можно «показать» здание ресторана и спросить, какие там блюда, цены и атмосфера. ИИ-ассистент в ответ перескажет отзывы посетителей и меню.Источник: Google#новости