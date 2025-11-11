Популярное
Данила Бычков
AI

Суд в Германии постановил, что OpenAI использовала тексты песен в ответах ChatGPT с нарушением авторских прав

Компания намерена обжаловать приговор.

  • Иск подало немецкое Общество по защите авторских прав (GEMA), в котором состоят издатели, композиторы и авторы текстов, пишет Reuters. Суд в Мюнхене постановил, что OpenAI должна выплатить компенсацию за использование защищённых авторским правом материалов. Её размер не уточняется.
  • Речь идёт о девяти песнях немецкого музыканта Герберта Грёнемайера и других исполнителей, тексты которых ChatGPT выдавал в ответ на запросы пользователей. OpenAI настаивала, что поскольку чат-бот генерировал ответы на вопросы о песнях, ответственность лежит не на компании, а на конкретных пользователях, которые их задавали, отмечает издание.
  • Но судья Эльке Швагер посчитала, что запоминание текстов песен и их воспроизведение в ответах ChatGPT нарушает авторские права. При этом OpenAI может подать апелляцию. Представитель компании заявил, что OpenAI не согласна с решением суда и «рассматривает дальнейшие шаги».

#новости #openai #chatgpt

