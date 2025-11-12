«Подключались к звонкам и молча записывали вручную»: сооснователь Fireflies с оценкой $1 млрд якобы выдавал свою работу за ИИ-расшифровщика на старте проекта

На 2025 год у Fireflies 20 млн пользователей.Сооснователь ИИ-стартапа Fireflie во времена запуска проекта. Источник: Sam UdotongОдин из двух основателей ИИ-стартапа Fireflies AI, инженер Сэм Удотонг, рассказал в посте на LinkedIn, как на заре проекта брал деньги за несуществующую ИИ-технологию.До этого Удотонг вместе с бывшим менеджером по продукту в Microsoft Кришем Раминени запустили шесть «провальных» стартапов. Седьмую идею хотели проверить перед тем, как вкладываться в нейросети.Ничто не мотивирует сильнее, чем жизнь от месяца к месяцу без подушки безопасности. Лучший способ проверить бизнес-идею — самому стать своим продуктом.Сэм Удотонг, сооснователь Fireflies AIПервым клиентам говорили, что встречи пересказывает ИИ-помощник. На деле сооснователи подключались к звонкам под именем «Фред из Fireflies.ai», «сидели тихо и молча записывали всё вручную», а через десять минут присылали документ, заявляет Удотонг.Мы брали по $100 в месяц за «ИИ», который на самом деле был двумя парнями, живущими на одной пицце. <...> Когда мы отработали более 100 встреч (и уснули на многих из них), наконец удалось заработать достаточно, чтобы заплатить $750 за аренду крошечной гостиницы в Сан-Франциско.Сэм Удотонг, сооснователь Fireflies AIУдотонг считает, что предварительная проверка идеи «спасла от седьмого провала». В 2017 году работу автоматизировали. В 2019-м стартап привлёк $5 млн в акселераторе Acceleprise. В 2020-м запустил полноценный продукт с поддержкой Zoom, Google Meet и Microsoft Teams. В 2021-м компания получила $14 млн.В июне 2025 года в сервис добавили голосового помощника, и оценка Fireflies достигла $1 млрд. Сейчас у него более 20 млн пользователей и 500 тысяч корпоративных клиентов по миру.В следующих постах Удотонг пообещал раскрыть и другие подробности запуска Fireflies. Публикация возмутила некоторых пользователей. В комментариях пишут, что присутствие на встрече нарушало право на конфиденциальность первых клиентов.#новости