Китайское приложение для вайб-кодинга LingGuang достигло первого миллиона скачиваний быстрее, чем ChatGPT и Sora 2

По словам разработчиков, его скачали больше 2 млн раз за шесть дней. Источник: SCMPLingGuang от китайской Ant Group вышло 18 ноября 2025 года. ИИ-помощник позволяет пользователям создавать приложения по текстовым запросам «за 30 секунд» — например, счётчик калорий, игру в стиле Pac-Man или инструмент для запоминания иероглифов, пишет South China Morning Post.Приложение достигло отметки в миллион скачиваний за четыре дня с момента выхода — быстрее, чем ChatGPT и Sora 2 от OpenAI, отмечает Business Insider со ссылкой на заявление Ant Group. LingGuang доступен для скачивания через App Store и основные магазины приложений для Android — для этого не нужно получать приглашение. При этом для отправки запроса на сайте приложения необходимо указать китайский номер телефона.LingGuang вышло на первое место среди бесплатных приложений в китайском App Store, а число скачиваний к 24 ноября 2025 года достигло двух миллионов, подчёркивает издание. Из-за наплыва пользователей приложение столкнулось с перебоями через три дня после запуска, но проблемы устранили, отметили разработчики. Ant Group входит в структуру Alibaba. В компании заявили, что LingGuang — «ключевой игрок, за котором стоит следить в быстро развивающейся мировой гонке ИИ». Помимо вайб-кодинга в приложении можно генерировать интерактивные графики, 3D-модели и анимации, отмечает BI.