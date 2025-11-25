Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Маркетинг
Сервисы
AI
Личный опыт
Деньги
Инвестиции
Карьера
Крипто
Путешествия
Образование
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Артур Томилко
AI

Yandex B2B Tech открыл для бизнеса доступ к модели Alice AI LLM

Она доступна в Yandex AI Studio на платформе Yandex Cloud. «Вскоре» туда также добавят модель Alice AI ART.

  • Компания называет Alice AI «самым мощным» семейством среди выпущенных ей нейросетей.
  • Alice AI LLM обучали полностью на собственных данных «Яндекса». В качестве изначальных параметров использовались веса открытых моделей (каких именно, не уточняют) — это позволило сократить время на разработку модели. При этом в результате последующих этапов обучения «все исходные параметры модели были пересчитаны и изменены», отмечают в компании.
  • По собственным данным Yandex B2B Tech, Alice AI LLM в 60% случаев превосходит модели DeepSeek V3.1 и и Qwen3-235b по «качеству решения бизнес-задач». В частности, она лучше справляется с генерацией ответов по документам, написанием и редактированием текстов в разных тональностях и стилях, а также с ответами на общие вопросы.
Yandex B2B Tech открыл для бизнеса доступ к модели Alice AI LLM
  • Стоимость использования может быть «значительно ниже», чем у других моделей, за счёт оптимизации под русский язык, утверждает разработчик. В один токен для Alice AI помещается до пяти символов на кириллице, тогда как в открытых моделях — это примерно два-три символа.
  • Цена за 1000 входящих токенов для Alice AI LLM составляет 0,5 рубля с учётом НДС. За 1000 исходящих токенов — 2 рубля с учётом НДС.
Евгения Евсеева
AI
«Яндекс» представил «Алису AI» — обновлённого «универсального» чат-бота с ИИ-агентами

И переименовал все модели.

Источник: Wylsacom

#новости #яндекс

4
2
1
16 комментариев