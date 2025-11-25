Yandex B2B Tech открыл для бизнеса доступ к модели Alice AI LLM

Она доступна в Yandex AI Studio на платформе Yandex Cloud. «Вскоре» туда также добавят модель Alice AI ART. Компания называет Alice AI «самым мощным» семейством среди выпущенных ей нейросетей.Alice AI LLM обучали полностью на собственных данных «Яндекса». В качестве изначальных параметров использовались веса открытых моделей (каких именно, не уточняют) — это позволило сократить время на разработку модели. При этом в результате последующих этапов обучения «все исходные параметры модели были пересчитаны и изменены», отмечают в компании. По собственным данным Yandex B2B Tech, Alice AI LLM в 60% случаев превосходит модели DeepSeek V3.1 и и Qwen3-235b по «качеству решения бизнес-задач». В частности, она лучше справляется с генерацией ответов по документам, написанием и редактированием текстов в разных тональностях и стилях, а также с ответами на общие вопросы.Стоимость использования может быть «значительно ниже», чем у других моделей, за счёт оптимизации под русский язык, утверждает разработчик. В один токен для Alice AI помещается до пяти символов на кириллице, тогда как в открытых моделях — это примерно два-три символа.Цена за 1000 входящих токенов для Alice AI LLM составляет 0,5 рубля с учётом НДС. За 1000 исходящих токенов — 2 рубля с учётом НДС.Евгения ЕвсееваAI28 окт«Яндекс» представил «Алису AI» — обновлённого «универсального» чат-бота с ИИ-агентами И переименовал все модели.#новости #яндекс