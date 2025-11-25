Популярное
Ася Карпова
AI

Трамп подписал указ о запуске Genesis Mission — единой ИИ-платформы для ускорения научных открытий в США

Она должна помочь уменьшить время проведения экспериментов «с нескольких лет до нескольких дней».

Источник: AP
Источник: AP

  • Президент США Дональд Трамп подписал указ о запуске национальной научной программы Genesis Mission, которая позволит медикам и учёным применять нейросети американских компаний в экспериментах и исследованиях.

  • Правительство планирует создать закрытую ИИ-платформу с доступом к базам данных лабораторий США для обучения нейросетей «следующего поколения». Их будут использовать в медицине, энергетике, создании новых материалов и решении вопросов изменения климата.

  • ИИ-агенты будут интегрированы с «роботизированными лабораториями», мощности обеспечат национальные дата-центры. О сотрудничестве с администрацией президента объявили Nvidia, Oracle, Anthropic, AMD и Dell Technologies. Первая возьмёт на себя создание инфраструктуры и поставку чипов.

  • Проект возглавит Департамент энергетики США — он будет следить за применением ИИ в сферах ядерных технологий и возобновляемой энергетики.

  • Научный советник президента Майкл Крастиос заявил, что автоматизация исследований «сократит время научных открытий с нескольких лет до нескольких дней или даже часов». По его словам, это «крупнейшая мобилизация федеральных научных ресурсов со времён программы "Аполлон"».

Полина Лааксо
AI
OpenAI, Oracle и SoftBank создали компанию Stargate для строительства дата-центров в США — с начальными инвестициями в $100 млрд

И планом вложить до $500 млрд в течение четырёх лет.

Трамп, Сон, Эллисон и Альтман. Источник: Yahoo Finance

