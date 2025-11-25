Трамп подписал указ о запуске Genesis Mission — единой ИИ-платформы для ускорения научных открытий в США

Она должна помочь уменьшить время проведения экспериментов «с нескольких лет до нескольких дней».Источник: APПрезидент США Дональд Трамп подписал указ о запуске национальной научной программы Genesis Mission, которая позволит медикам и учёным применять нейросети американских компаний в экспериментах и исследованиях.Правительство планирует создать закрытую ИИ-платформу с доступом к базам данных лабораторий США для обучения нейросетей «следующего поколения». Их будут использовать в медицине, энергетике, создании новых материалов и решении вопросов изменения климата. ИИ-агенты будут интегрированы с «роботизированными лабораториями», мощности обеспечат национальные дата-центры. О сотрудничестве с администрацией президента объявили Nvidia, Oracle, Anthropic, AMD и Dell Technologies. Первая возьмёт на себя создание инфраструктуры и поставку чипов.Проект возглавит Департамент энергетики США — он будет следить за применением ИИ в сферах ядерных технологий и возобновляемой энергетики.Научный советник президента Майкл Крастиос заявил, что автоматизация исследований «сократит время научных открытий с нескольких лет до нескольких дней или даже часов». По его словам, это «крупнейшая мобилизация федеральных научных ресурсов со времён программы "Аполлон"». Полина ЛааксоAI22 янвOpenAI, Oracle и SoftBank создали компанию Stargate для строительства дата-центров в США — с начальными инвестициями в $100 млрд И планом вложить до $500 млрд в течение четырёх лет.#новости