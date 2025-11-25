Трамп подписал указ о запуске Genesis Mission — единой ИИ-платформы для ускорения научных открытий в США

Президент США Дональд Трамп подписал указ о запуске национальной научной программы Genesis Mission, которая позволит медикам и учёным применять нейросети американских компаний в экспериментах и исследованиях.

Правительство планирует создать закрытую ИИ-платформу с доступом к базам данных лабораторий США для обучения нейросетей «следующего поколения». Их будут использовать в медицине, энергетике, создании новых материалов и решении вопросов изменения климата.

ИИ-агенты будут интегрированы с «роботизированными лабораториями», мощности обеспечат национальные дата-центры. О сотрудничестве с администрацией президента объявили Nvidia, Oracle, Anthropic, AMD и Dell Technologies. Первая возьмёт на себя создание инфраструктуры и поставку чипов.

Проект возглавит Департамент энергетики США — он будет следить за применением ИИ в сферах ядерных технологий и возобновляемой энергетики.