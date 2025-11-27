Исследование MIT: современные нейросети уже могут заменить 11,7% рабочих мест в США, но пока только берут на себя часть задач

Институт создал симуляцию рынка совместно с властями трёх американских штатов.Схема с «Индексом айсберга» задач, посильных ИИ-моделям. Источник: MITИсследователи из Массачусетского технологического института (MIT) и Ок-Риджской национальной лаборатории (ORNL) создали симуляцию рынка труда Iceberg, чтобы протестировать, с какими рабочими задачами уже справляются нейросети.Модель воспроизводит распределение рабочих мест в штатах Теннесси, Северная Каролина и Юта — их правительства предоставляли институту необходимые данные. Эксперимент охватывал 923 профессии и 32 тысячи навыков.Специалисты пришли к выводу, что нейросети могут автоматизировать 11,7% рынка труда США. За работу, которую они «выполняли» в рамках эксперимента, американские специалисты суммарно получают $1,2 трлн в год. Легче всего ИИ-модели справлялись с обработкой документов, логистикой, финансовой аналитикой, задачами менеджеров и HR.Как отмечает MIT, сейчас сокращают «верхушку айсберга» — 2,2% рабочих мест в технологическом секторе, для которых фонд оплаты труда суммарно оценивается в $211 млрд в год.Исследователи подчёркивают, что в рамках этих 11,7% нейросети не заменят специалиста полностью, а помогут автоматизировать часть задач. Возможность замены в реальной жизни зависит от успешного внедрения конкретных ИИ-продуктов.Команда позиционирует симуляцию Iceberg как «песочницу» для оценки результатов, которую предприятия и правительства могут использовать для подготовки к внедрению нейросетей.#новости