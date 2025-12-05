Популярное
Таня Боброва
AI

Стартап Phia дочери Билла Гейтса привлёк $30 млн — он разрабатывает ИИ-сервис для онлайн-покупок

Оценка компании составила $180 млн.

Скриншот vc.ru
  • О новом раунде инвестиций пишет Bloomberg со ссылкой на документы. В нью-йоркском стартапе подтвердили сделку.
  • iOS-приложение Phia и расширение для браузера Google Chrome в апреле 2025 года запустили Фиби Гейтс, дочь сооснователя Microsoft Билла Гейтса, и её соседка по комнате в Стэнфорде София Кианни.
  • Это сервис для покупок на базе нейросетей, который позволяет находить внешне похожую одежду, обувь и аксессуары (новую и подержанную) и понять порядок цены на вещь — низкая она, «типичная» или высокая. Он объединяет предложения с более чем 40 тысяч сайтов ритейлеров и ресейлеров.
  • Forbes уточняло в сентябре 2025 года, что за пять месяцев работы стартап привлёк 500 тысяч пользователей и заключил более 5000 партнёрств с брендами. Bloomberg пишет со ссылкой на компанию, что на ноябрь Phia скачали 750 тысяч раз.
  • В сентябре 2025 года Phia привлёк $8 млн в посевном раунде от Kleiner Perkins, Хейли Бибер, Крис Дженнер и других инвесторов.

#новости

21 комментарий