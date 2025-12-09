Китайские регуляторы намерены ограничить ввоз чипов Nvidia H200 в страну, несмотря на разрешение Трампа — FT

Китай намерен добиться полной независимости в сфере полупроводников. Один из вариантов — разрешить только ограниченный доступ к H200 внутри Китая, пишет FT со ссылкой на источники. Окончательное решение ещё не принято, китайские регуляторы обсуждают этот вопрос.Покупателям придётся проходить процедуру согласования и подавать заявки на покупку чипов Nvidia, объясняя, почему китайская продукция не может удовлетворить их потребности, отмечает издание.Причина такого решения — желание Китая добиться независимости и самообеспечения в вопросе производства полупроводников. Для компаний из госсектора могут ввести полный запрет на покупку H200.9 декабря 2025 года президент США Дональд Трамп разрешил поставлять в Китай процессоры H200 от Nvidia в обмен на 25% от выручки компании. H200 опережают любые китайские процессоры, также они производительнее созданной специально для Китая «урезанной» версии H20, подчёркивает Bloomberg.В 2022 году американские власти ограничили экспорт в Китай передовых процессоров Nvidia из-за опасений по поводу их использования в военных целях. В апреле 2025 года администрация Трампа запретила Nvidia поставлять чипы H20 в Китай.#новости #nvidia