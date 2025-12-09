Популярное
Евгения Евсеева
AI

Дональд Трамп разрешил поставлять в Китай процессоры H200 от Nvidia — в обмен на 25% от выручки компании

Они нужны для обучения ИИ-моделей.

Дональд Трамп разрешил поставлять в Китай процессоры H200 от Nvidia — в обмен на 25% от выручки компании
  • По словам президента США Дональда Трампа, он уже сообщил об этом главе КНР Си Цзиньпину, на что тот «отреагировал положительно», пишет Bloomberg.
  • Поставлять чипы будут «проверенным клиентам» на «условиях, обеспечивающих сохранение нацбезопасности». Также право на экспорт более производительных процессоров могут получить Intel и AMD.
  • H200 опережают любые китайские процессоры, также они производительнее созданной специально для Китая «урезанной» версии H20, отмечает издание.
  • Ещё более продвинутых версий вроде Blackwell и будущей Rubin решение не касается.
  • В 2022 году американские власти ограничили экспорт в Китай передовых процессоров Nvidia из-за опасений по поводу их использования в военных целях. В апреле 2025 года администрация Трампа запретила Nvidia поставлять чипы H20 в Китай.
  • В августе 2025 года СМИ сообщали, что Nvidia и AMD заключили с американскими властями сделку: компаниям разрешат продавать некоторые модели чипов в Китай, но обяжут платить в бюджет США 15% выручки от этих продаж.
  • В ответ на это китайские власти направили ряду компаний уведомления с призывом отказаться от чипов Nvidia H20 и AMD MI308. В первую очередь это коснулось госпредприятий и частных компаний, выполняющих госзаказы.

#новости #nvidia

7
3
1
33 комментария