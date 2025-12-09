Дональд Трамп разрешил поставлять в Китай процессоры H200 от Nvidia — в обмен на 25% от выручки компании

Они нужны для обучения ИИ-моделей. По словам президента США Дональда Трампа, он уже сообщил об этом главе КНР Си Цзиньпину, на что тот «отреагировал положительно», пишет Bloomberg.Поставлять чипы будут «проверенным клиентам» на «условиях, обеспечивающих сохранение нацбезопасности». Также право на экспорт более производительных процессоров могут получить Intel и AMD.H200 опережают любые китайские процессоры, также они производительнее созданной специально для Китая «урезанной» версии H20, отмечает издание. Ещё более продвинутых версий вроде Blackwell и будущей Rubin решение не касается.В 2022 году американские власти ограничили экспорт в Китай передовых процессоров Nvidia из-за опасений по поводу их использования в военных целях. В апреле 2025 года администрация Трампа запретила Nvidia поставлять чипы H20 в Китай.В августе 2025 года СМИ сообщали, что Nvidia и AMD заключили с американскими властями сделку: компаниям разрешат продавать некоторые модели чипов в Китай, но обяжут платить в бюджет США 15% выручки от этих продаж.В ответ на это китайские власти направили ряду компаний уведомления с призывом отказаться от чипов Nvidia H20 и AMD MI308. В первую очередь это коснулось госпредприятий и частных компаний, выполняющих госзаказы.#новости #nvidia