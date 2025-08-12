Власти Китая призвали местные компании не использовать чипы Nvidia H20 и AMD MI308 после новостей о том, что их производители будут отчислять в бюджет США процент от продаж в КНР

Пока ограничения коснутся госпредприятий и организаций, которые выполняют госзаказы.Китайские власти направили ряду компаний уведомления с призывом отказаться от чипов Nvidia H20 и AMD MI308, которые используются для ИИ, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.В первую очередь это коснулось госпредприятий и частных компаний, выполняющих госзаказы. В дальнейшем эти рекомендации могут распространиться на «более широкий круг организаций», отмечает издание.Решение стало реакцией на появившуюся накануне информацию о соглашении между Nvidia, AMD и властями США. Источники FT и The New York Times рассказали, что компании обяжут делиться 15% выручки от продажи чипов для ИИ в Китай.По данным The New York Times, сделка должна принести правительству США более $2 млрд. Аналитики Bernstein Research прогнозировали, что до конца 2025 года Nvidia продаст Китаю чипы на сумму более $15 млрд, а AMD — на $800 млн.#новости #nvidia #amd