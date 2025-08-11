Nvidia и AMD обяжут платить в бюджет США 15% выручки от продажи чипов для ИИ в Китае — СМИ

Такая сделка стала условием возобновления продаж процессоров на китайском рынке. Об этом сообщают Financial Times и The New York Times со ссылкой на источники.Соглашение стало условием условием получения лицензий для экспорта ИИ-процессоров на китайский рынок. Сделку заключили через месяц после того, как власти США объявили, что разрешили Nvidia возобновить продажи процессора H20 в Китае — его выпустили специально для этого рынка.Nvidia будет делиться 15% выручки от продаж чипов H20, AMD — MI308. Как именно использовать эти деньги, в администрации президента США Дональда Трампа пока не решили.Сделка может принести правительству США более $2 млрд, пишет NYT. Аналитики Bernstein Research прогнозировали, что Nvidia продаст Китаю чипы на сумму более $15 млрд, а AMD — на $800 млн до конца 2025 года. #новости #nvidia #amd