Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Сервисы
Маркетинг
AI
Инвестиции
Личный опыт
Деньги
Крипто
Образование
Маркетплейсы
Карьера
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Евгения Евсеева
AI

Nvidia и AMD обяжут платить в бюджет США 15% выручки от продажи чипов для ИИ в Китае — СМИ

Такая сделка стала условием возобновления продаж процессоров на китайском рынке.

  • Об этом сообщают Financial Times и The New York Times со ссылкой на источники.
  • Соглашение стало условием условием получения лицензий для экспорта ИИ-процессоров на китайский рынок. Сделку заключили через месяц после того, как власти США объявили, что разрешили Nvidia возобновить продажи процессора H20 в Китае — его выпустили специально для этого рынка.
  • Nvidia будет делиться 15% выручки от продаж чипов H20, AMD — MI308. Как именно использовать эти деньги, в администрации президента США Дональда Трампа пока не решили.
  • Сделка может принести правительству США более $2 млрд, пишет NYT. Аналитики Bernstein Research прогнозировали, что Nvidia продаст Китаю чипы на сумму более $15 млрд, а AMD — на $800 млн до конца 2025 года.

#новости #nvidia #amd

6
2
13 комментариев