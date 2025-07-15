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Артур Томилко
Деньги

Nvidia запланировала возобновить продажи ИИ-чипов H20 в Китае — Трамп запретил их поставки в апреле 2025 года

Компания также анонсировала новый графический процессор, разработанный в «соответствии с требованиями» китайского правительства.

  • Nvidia сообщила в блоге, что подала в правительство США заявки на возобновление поставок чипов H20 в Китай и рассчитывает вскоре получить лицензии.
  • Компания также анонсировала новый графический процессор RTX Pro, который разработали специально для китайского рынка. По словам Nvidia, он «идеально подходит для ИИ на умных фабриках и в логистике».
  • В 2022 году США ограничили экспорт в Китай передовых процессоров Nvidia из-за опасений по поводу их использования в военных целях. Однако процессор H20 был выпущен уже после этого и мог продаваться в КНР, отмечает Reuters.
  • В апреле 2025 года администрация президента США Дональда Трампа запретила Nvidia поставлять чипы H20 в Китай. При этом на китайский рынок приходится около 13% от общего объёма продаж компании.
  • В мае источники Reuters рассказали, что Nvidia разрабатывает модифицированную версию процессора H20 для Китая, чтобы обойти экспортные ограничения США.
Артур Томилко
Право
США отменили ограничения на поставки ПО для проектирования чипов в Китай

Решение стало частью торгового соглашения между странами.

#новости #nvidia

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