Nvidia запланировала возобновить продажи ИИ-чипов H20 в Китае — Трамп запретил их поставки в апреле 2025 года

Компания также анонсировала новый графический процессор, разработанный в «соответствии с требованиями» китайского правительства. Nvidia сообщила в блоге, что подала в правительство США заявки на возобновление поставок чипов H20 в Китай и рассчитывает вскоре получить лицензии.Компания также анонсировала новый графический процессор RTX Pro, который разработали специально для китайского рынка. По словам Nvidia, он «идеально подходит для ИИ на умных фабриках и в логистике».В 2022 году США ограничили экспорт в Китай передовых процессоров Nvidia из-за опасений по поводу их использования в военных целях. Однако процессор H20 был выпущен уже после этого и мог продаваться в КНР, отмечает Reuters.В апреле 2025 года администрация президента США Дональда Трампа запретила Nvidia поставлять чипы H20 в Китай. При этом на китайский рынок приходится около 13% от общего объёма продаж компании.В мае источники Reuters рассказали, что Nvidia разрабатывает модифицированную версию процессора H20 для Китая, чтобы обойти экспортные ограничения США.Артур ТомилкоПраво3 июляСША отменили ограничения на поставки ПО для проектирования чипов в Китай Решение стало частью торгового соглашения между странами. #новости #nvidia