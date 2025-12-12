Amazon Prime убрал функцию с кратким пересказом сериалов от ИИ — зрители заметили ошибки в ролике про «Фоллаут»

Например, она перепутала год действия во флешбэках.Кадр из сериала «Фоллаут» В ноябре 2025 года стриминговый сервис Amazon Prime Video запустил тестирование функции генерации кратких содержаний для некоторых своих сериалов, включая «Фоллаут». Технология анализировала ключевые сцены шоу и создавала короткие ролики с озвучкой и музыкальным сопровождением.В Amazon идею назвали «новаторским подходом к применению генеративного ИИ в области стриминга».Эта первая в своём роде функция демонстрирует неизменную приверженность Prime Video инновациям и стремлению сделать просмотр более доступным и приятным для клиентов. Жерар Медиони, вице-президент по технологиям Prime VideoОднако зрители заметили, что технология не справилась с сериалом «Фоллаут». Так, искусственный интеллект Amazon совершил несколько ошибок: он решил, что некоторые флешбэки происходили в Америке 1950-х годов, хотя на самом деле события разворачивались в ретрофутуристическом 2077 году.Фанаты обнаружили и другие неточности — функция неправильно истолковала слова Гуля (Уолтон Гоггинс), который предложил Люси (Элла Пернелл) «умереть или уйти с ним». В контексте сцены это было лишь попыткой убедить героиню отправиться в путь вместе, а не угрозой убийства, как можно было решить по ИИ-пересказу.The Verge пишет, что сейчас при переходе к следующему сезону на странице с подробной информацией больше не отображается краткое содержание предыдущих — Amazon сделала функцию недоступной.#новости