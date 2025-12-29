В 2025 году крупнейшие ИИ-стартапы привлекли $150 млрд инвестиций на фоне растущих опасений по поводу «пузыря» на рынке нейросетей

Компании запасаются ресурсами на случай спада интереса к ИИ в 2026-м, говорят опрошенные FT эксперты. Объём инвестиций в крупнейшие стартапы в 2025 году. Диаграмма FT Размер инвестиций в американские частные компании оказался рекордным с 2021 года, когда они привлекли $92 млрд, пишет FT со ссылкой на данные PitchBook.В 2025 году крупнейшие ИИ-стартапы в сумме привлекли $150 млрд. Так, OpenAI получила $41 млрд, Anthropic — $13 млрд, Meta* вложила больше $14 млрд в Scale AI. Среди других компаний, получивших крупные инвестиции, — Perplexity, Thinking Machines Lab, Anysphere и другие.Рост затрат на инфраструктуру привёл к увеличению частоты раундов. Некоторые инвесторы также рассказали FT, что советовали стартапам создавать резервы на фоне растущих опасений по поводу «ИИ-пузыря».Компании запасаются ресурсами на случай спада интереса к ИИ в 2026-м, отмечают собеседники газеты. Крупнейшие игроки копят деньги, чтобы быть готовыми к покупкам конкурирующих проектов. В случае снижения инвестиционной активности рынок может ждать волна поглощений, полагают эксперты.Кроме того, крупные инвестиции также позволяют компаниям продвигать себя среди потенциальных клиентов и сотрудников в условиях жёсткой конкуренции за специалистов в области ИИ.*Meta признана в России экстремистской и запрщена. #новости