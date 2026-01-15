Популярное
Таня Боброва
AI

Wikimedia Foundation рассказал о партнёрствах с Microsoft, Perplexity, Mistral AI и другими разработчиками ИИ-моделей

Они присоединились к коммерческой платформе фонда.

Источник: alsat
  • В 2021 году фонд, который управляет Wikipedia, запустил коммерческий проект — платформу Wikimedia Enterprise с услугами для крупных ИТ-компаний для эффективного использования контента.
  • В 2022 году первыми клиентами сервиса стали Google и Internet Archive. Теперь Wikimedia Foundation рассказал и о других партнёрствах, в том числе с Amazon, Meta*, Microsoft, Mistral AI и Perplexity. Информацию об этом впервые раскрыли публично, уточняет TechCrunch. Среди других партнёров — Ecosia, Pleias и ProRata.
  • Компании могут получать доступ к контенту проектов Wikimedia «в объёме и со скоростью, адаптированными для их нужд». Фонд отметил, что Wikipedia содержит 65 млн статей на более чем 300 языках, которые просматривают почти 15 млрд раз за месяц.
  • Reuters отмечает, что основной источник дохода Wikipedia — небольшие частные пожертвования. При этом использование ИТ-компаниями свободного доступного контента для обучения нейросетей привело к увеличению нагрузки на серверы и росту затрат организации. Партнёрства помогают поддерживать работу онлайн-энциклопедии.

*Meta признана в России экстремистской организацией и запрещена.

#новости #wikipedia

