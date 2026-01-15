Wikimedia Foundation рассказал о партнёрствах с Microsoft, Perplexity, Mistral AI и другими разработчиками ИИ-моделей

Они присоединились к коммерческой платформе фонда.Источник: alsatВ 2021 году фонд, который управляет Wikipedia, запустил коммерческий проект — платформу Wikimedia Enterprise с услугами для крупных ИТ-компаний для эффективного использования контента.В 2022 году первыми клиентами сервиса стали Google и Internet Archive. Теперь Wikimedia Foundation рассказал и о других партнёрствах, в том числе с Amazon, Meta*, Microsoft, Mistral AI и Perplexity. Информацию об этом впервые раскрыли публично, уточняет TechCrunch. Среди других партнёров — Ecosia, Pleias и ProRata.Компании могут получать доступ к контенту проектов Wikimedia «в объёме и со скоростью, адаптированными для их нужд». Фонд отметил, что Wikipedia содержит 65 млн статей на более чем 300 языках, которые просматривают почти 15 млрд раз за месяц.Reuters отмечает, что основной источник дохода Wikipedia — небольшие частные пожертвования. При этом использование ИТ-компаниями свободного доступного контента для обучения нейросетей привело к увеличению нагрузки на серверы и росту затрат организации. Партнёрства помогают поддерживать работу онлайн-энциклопедии.*Meta признана в России экстремистской организацией и запрещена.#новости #wikipedia