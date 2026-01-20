«Ориентированный на человека» ИИ-стартап Humans& с основателями из Anthropic, xAI и Google привлёк $480 млн при оценке в $4,48 млрд

Продукта у него пока нет.Источник: Humans&Humans& привлёк инвестиции в посевном раунде от Nvidia, SV Angel, Google Ventures, основателя Amazon Джеффа Безоса и других, пишет The New York Times. Стартап запустили «три месяца назад» в Сан-Франциско.Среди основателей — бывшая исследовательница в Anthropic Энди Пэн, один из первых сотрудников Google Жорж Харик, бывшие исследователи xAI Эрик Зеликман и Ючен Хе, а также профессор Стэнфордского университета Ноа Гудман, пишет TechCrunch. Всего в штате около 20 исследователей и инженеров — выходцев из OpenAI, Meta*, Reflection, AI2 и MIT.Humans& работает над ориентированными на человека ИИ-инструментами для общения и взаимодействия людей и планирует представить продукт в начале 2026 года, уточняет Reuters. Модель стартапа будет «координировать» действия с пользователями и при необходимости другими моделями.Цель стартапа — помочь людям взаимодействовать друг с другом и использовать «существующие ИИ-методы для обучения нейросетей новыми способами». Основатели хотят, чтобы их системы стали «более интерактивными», запрашивали данные у пользователя и хранили их для использования в будущем.*Meta признана в России экстремистской организацией и запрещена.#новости