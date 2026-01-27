«Вирусный» ИИ-проект Clawdbot по просьбе Anthropic переименовался в Moltbot

Clawd созвучно с Claude — названием чат-бота Anthropic.Об этом рассказал в X создатель Clawdbot Питер Штайнбергер. По его словам, причина — «вопросы, связанные с товарными знаками». В аккаунте проекта говорится, что название попросила сменить Anthropic, которая разрабатывает чат-бота Claude.«Миссия проекта» не изменилась, отмечает Moltbot. По его словам, слово molt «идеально подходит» — оно преводится как «линька».ИИ-агент Clawdbot с открытым кодом «завирусился» в конце января 2026 года. Он может разобрать почту, проверить код или выполнить другие задачи на компьютере локально. Подключить чат-бота можно к Telegram, Slack, iMessage и другим мессенджерам. Ася КарповаAIвчераВ X «завирусился» проект Clawdbot — ИИ-агент, с которым можно общаться в Telegram и других мессенджерах Небольшие стартапы «нанимают» его разработчиком и сотрудником службы поддержки.#новости #clawdbot #moltbot