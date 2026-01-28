Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Сервисы
Маркетинг
AI
Личный опыт
Деньги
Инвестиции
Крипто
Истории
Карьера
Путешествия
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Ася Карпова
AI

Китайская Moonshot выпустила открытую ИИ-модель Kimi K2.5 — она повторяет интерфейсы по скриншотам

И создаёт «рои» субагентов для сложных задач.

Справа — Kimi K2.5. Источник: Moonshot
  • Стартап заявляет, что для сложных задач в написании кода его новая модель Kimi K2.5 может управлять группой из 100 ИИ-агентов и выполнять 1500 вызовов инструментов. По сравнению с одним агентом, такая конфигурация «сокращает» время выполнения в 4,5 раза, заявляет компания.
  • Также K2.5 научили использовать скриншоты сайтов в качестве референсов для интерфейсов. Модель может обрабатывать и записи экрана с прокруткой сайтов.
Результат Kimi K2.5. Источник: Moonshot
  • В тестах независимых исследователей из Artificial Analysis модель заняла пятое место после Gemini 3 Pro. По результатам самой Moonshot, Kimi K2.5 показывает себя лучше конкурентов в некоторых тестах на работу с изображениями.
Источник: Artificial Analysis
Источник: Artificial Analysis
Источник: Moonshot
Источник: Moonshot
  • Kimi K2.5 добавили в чат-бота Kimi. Модель поддерживает базовый, «рассуждающий» и агентский режимы. Настройка Agent Swarm для создания «роя» субагентов работает в режиме бета-версии.
  • Модель также доступна в API и Kimi Code по цене $0,6 и $3 за 1 млн входных и выходных токенов соответственно. Веса выложили на HuggingFace.

#новости

4
2
1
12 комментариев