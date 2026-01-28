И создаёт «рои» субагентов для сложных задач.Справа — Kimi K2.5. Источник: MoonshotСтартап заявляет, что для сложных задач в написании кода его новая модель Kimi K2.5 может управлять группой из 100 ИИ-агентов и выполнять 1500 вызовов инструментов. По сравнению с одним агентом, такая конфигурация «сокращает» время выполнения в 4,5 раза, заявляет компания.Также K2.5 научили использовать скриншоты сайтов в качестве референсов для интерфейсов. Модель может обрабатывать и записи экрана с прокруткой сайтов.Результат Kimi K2.5. Источник: MoonshotВ тестах независимых исследователей из Artificial Analysis модель заняла пятое место после Gemini 3 Pro. По результатам самой Moonshot, Kimi K2.5 показывает себя лучше конкурентов в некоторых тестах на работу с изображениями.Источник: Artificial Analysis Источник: Moonshot Kimi K2.5 добавили в чат-бота Kimi. Модель поддерживает базовый, «рассуждающий» и агентский режимы. Настройка Agent Swarm для создания «роя» субагентов работает в режиме бета-версии.Модель также доступна в API и Kimi Code по цене $0,6 и $3 за 1 млн входных и выходных токенов соответственно. Веса выложили на HuggingFace.#новости