Таня Боброва
AI

Anthropic представила Claude Opus 4.6

Это первая модель компании в линейке Opus с контекстным окном на 1 млн токенов.

  • По словам компании, модель превысходит предыдущую версию в программировании: поддерживает выполнение агентных задач в течение более длительного времени, надёжнее работает в больших кодовых базах и лучше справляется с проверкой и отладкой кода для поиска собственных ошибок.
  • В тестах компании Opus 4.6 превзошла другие модели в бенчмарке BrowseComp (измеряет способность модели находить труднодоступную информацию в интернете), «последнем экзамене человечества» (оценка способностей в академических вопросах), Terminal-Bench 2.0 (оценка агентного кодирования). В тесте GDPval-AA на способность решать сложные задачи модель превзошла GPT-5.2 от OpenAI и Claude Opus 4.5.
Сравнение Opus 4.6 с предыдущей версией и моделями других компаний. Источник: Anthropic
  • В Claude Code пользователи теперь могут собрать «команду агентов» для совместной автономной работы над задачами (функция доступна в режиме исследовательского превью).
  • При работе с Excel Claude эффективнее справляется со сложными задачами. Также добавили интеграцию с PowerPoint (доступно в режиме исследовательского превью для подписок Max, Team и Enterprise).
Источник: Anthropic
  • Компания также представила Adaptive thinking — Claude сам решит, когда режим «глубоких рассуждений» будет наиболее полезен. Разработчики могут выбрать уровень «усилий»: низкий, средний, высокий (по умолчанию) и максимальный.
  • В бета-версии доступен Context compaction — функция автоматически суммирует и заменяет старый контекст, что позволит Claude выполнять более длительные задачи, не достигая лимитов.
  • Opus 4.6 также стала первой моделью компании в линейке Opus с контекстным окном на 1 млн токенов (тоже в бета-версии).
Источник: Anthropic
  • Claude Opus 4.6 уже доступна на claude.ai, через API и «на всех основных облачных платформах». В API цена прежняя — $5 и $25 за 1 млн входных и выходных токенов соответственно (около 384 и 1922 рублей по курсу ЦБ на 5 февраля 2026 года).

#новости #anthropic #claude

14 комментариев