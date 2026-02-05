Anthropic представила Claude Opus 4.6

Это первая модель компании в линейке Opus с контекстным окном на 1 млн токенов.По словам компании, модель превысходит предыдущую версию в программировании: поддерживает выполнение агентных задач в течение более длительного времени, надёжнее работает в больших кодовых базах и лучше справляется с проверкой и отладкой кода для поиска собственных ошибок.В тестах компании Opus 4.6 превзошла другие модели в бенчмарке BrowseComp (измеряет способность модели находить труднодоступную информацию в интернете), «последнем экзамене человечества» (оценка способностей в академических вопросах), Terminal-Bench 2.0 (оценка агентного кодирования). В тесте GDPval-AA на способность решать сложные задачи модель превзошла GPT-5.2 от OpenAI и Claude Opus 4.5.Сравнение Opus 4.6 с предыдущей версией и моделями других компаний. Источник: Anthropic В Claude Code пользователи теперь могут собрать «команду агентов» для совместной автономной работы над задачами (функция доступна в режиме исследовательского превью).При работе с Excel Claude эффективнее справляется со сложными задачами. Также добавили интеграцию с PowerPoint (доступно в режиме исследовательского превью для подписок Max, Team и Enterprise).Источник: AnthropicКомпания также представила Adaptive thinking — Claude сам решит, когда режим «глубоких рассуждений» будет наиболее полезен. Разработчики могут выбрать уровень «усилий»: низкий, средний, высокий (по умолчанию) и максимальный.В бета-версии доступен Context compaction — функция автоматически суммирует и заменяет старый контекст, что позволит Claude выполнять более длительные задачи, не достигая лимитов.Opus 4.6 также стала первой моделью компании в линейке Opus с контекстным окном на 1 млн токенов (тоже в бета-версии).Источник: AnthropicClaude Opus 4.6 уже доступна на claude.ai, через API и «на всех основных облачных платформах». В API цена прежняя — $5 и $25 за 1 млн входных и выходных токенов соответственно (около 384 и 1922 рублей по курсу ЦБ на 5 февраля 2026 года).#новости #anthropic #claude