Ася Карпова
AI

Cursor выпустил модель Composer 1.5 для агентного программирования

Она доступна в одноимённом режиме Composer.

Показатели новой модели по сравнению с предыдущей Composer 1. Источник: Cursor
  • Composer 1.5 — «рассуждающая» модель, которая работает с кодовой базой пользователя, может анализировать проект, искать уязвимости и «самостоятельно» редактировать файлы.

  • Её обучили быстро отвечать на простые вопросы с минимальными затратами на «мышление», а при решении комплексных задач по написанию кода — «размышлять, пока не найдёт подходящий ответ».

  • Composer 1.5 создана на базе Composer 1, выпущенной в октябре 2025 года, путём 20-кратного масштабирования. При этом на пост-обучение потратили больше вычислений, чем на обучение первой модели, заявляет компания.

  • Composer 1.5 доступна в редакторе кода Cursor в агентном режиме Composer. Он позволяет модели действовать как автономный ИИ-агент для программирования и редактирования проекта.

  • Работа с Composer 1.5 стоит $3,5 за 1 млн входных токенов и $17,5 за 1 млн выходных. Длина контекста — 200 тысяч токенов. Для сравнения: Claude 4.5 Sonnet стоит $3 и $15, Claude 4.6 Opus — $5 и $25, Gemini 3 Pro — $2 и $12 при такой же длине контекстного окна.

