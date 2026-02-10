Cursor выпустил модель Composer 1.5 для агентного программирования

Composer 1.5 — «рассуждающая» модель, которая работает с кодовой базой пользователя, может анализировать проект, искать уязвимости и «самостоятельно» редактировать файлы.

Её обучили быстро отвечать на простые вопросы с минимальными затратами на «мышление», а при решении комплексных задач по написанию кода — «размышлять, пока не найдёт подходящий ответ».



Composer 1.5 создана на базе Composer 1, выпущенной в октябре 2025 года, путём 20-кратного масштабирования. При этом на пост-обучение потратили больше вычислений, чем на обучение первой модели, заявляет компания.

Composer 1.5 доступна в редакторе кода Cursor в агентном режиме Composer. Он позволяет модели действовать как автономный ИИ-агент для программирования и редактирования проекта.