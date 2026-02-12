Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Маркетинг
AI
Сервисы
Личный опыт
Деньги
Крипто
Право
Инвестиции
Путешествия
Телеграм
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Данила Бычков
AI

Акции китайских разработчиков ИИ выросли на 7-30% на фоне выхода новых моделей

Эксперты отмечают более экономный подход к развитию ИИ в Китае по сравнению с американскими конкурентами.

Источник: Bloomberg
Источник: Bloomberg
  • Акции Zhipu AI выросли почти на 30%, до отметки в 402 гонконгских доллара за бумагу. Это произошло на фоне выхода модели GLM-5 с улучшенными возможностями для программирования, пишет CNBC.
  • В компании заявляют, что GLM-5 в некоторых тестах превзошла Gemini 3 Pro и приближается по показателям к Claude Opus 4.5 от Anthropic.
  • Акции MiniMax выросли на 14,6% после выпуска модели обновлённой модели M2.5 с улучшенными инструментами для работы ИИ-агентов. Также на 20% подорожали бумаги UCloud Tech, а у SenseTime рост составил около 7%.
  • Китайские технологические компании применяют более экономный подход к развитию ИИ, тратя значительно меньше, чем американские конкуренты, отмечает аналитик Futurum Group Рольф Булк.

#новости

5
1
1
16 комментариев