Alibaba представила модель Qwen 3.5 с открытыми весами

Её можно попробовать в Qwen Chat.Источник: Qwen Qwen3.5-397B-A17B доступна в бесплатном чат-боте компании Qwen Chat, а также на HuggingFace, GitHub, ModelScope и через API. По словам Alibaba, это нативно мультимодальная модель с открытыми весами и первая в линейке Qwen 3.5.Это модель на 397 млрд параметров, но она активно использует только 17 млрд, что позволяет оптимизировать скорость и стоимость без ущерба возможностям. Разработчики также увеличили количество поддерживаемых языков и диалектов со 119 до 201.Как отмечает Reuters, релиз произошёл на фоне попыток Alibaba привлечь больше пользователей в чат-бот Qwen в Китае — на этом рынке сейчас доминируют Doubao от ByteDance и DeepSeek.По словам компании, которые приводит агентство, Qwen 3.5 на 60% дешевле и в восемь раз лучше справляется с обработкой больших объёмов данных, чем её предшественник.Источник: Qwen#новости #alibaba