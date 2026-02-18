Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Маркетинг
Сервисы
AI
Личный опыт
Деньги
Путешествия
Крипто
Инвестиции
Телеграм
Мнения
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Евгения Евсеева
AI

Meta* договорилась закупить процессоры Nvidia на «миллиарды» долларов

Компании сотрудничают давно, новое в этой сделке — продажа центральных процессоров как отдельного продукта.

  • Meta* будет использовать «миллионы» процессоров Nvidia в своих центрах обработки данных — включая чипы Vera Rubin следующего поколения, пишут Financial Times и CNBC.
  • Финансовые условия сделки не разглашаются, но опрошенные FT эксперты оценили её в «миллиарды» долларов.
  • Meta* использует процессоры Nvidia уже как минимум десять лет, отмечает CNBC. Но она станет первой из крупных компаний, что будет покупать у Nvidia отдельные центральные процессоры Grace (CPU) для инференса ИИ-моделей — процесса обработки данных и выдачи результата.
  • Раньше Nvidia предлагала CPU только в связке с другими своими решениями, например, с видеокартами. Как пишет FT, это «разворот» для компании — и знаменует сдвиг в стратегии продаж. Эпоха обучения ИИ-моделей заканчивается, начинается эпоха инференса, которая «требует совершенно иного подхода», отмечает издание.

*Meta признана экстремистской и запрещена на территории России.

#новости #nvidia

2
1
1
1
1
15 комментариев