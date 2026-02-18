Популярное
Евгения Евсеева
AI

WordPress встроил в конструктор сайтов ИИ-помощника — он может менять макеты и стили, генерировать тексты и изображения

А ещё — проверять грамматику, предлагать заголовки или добавлять новые разделы.

  • Платформа для создания сайтов WordPress представила ИИ-помощника. Он встроен в конструктор страниц и может анализировать и редактировать их содержимое.
  • Инструкции не обязательно должны быть точными — можно попросить ИИ-помощника сделать раздел «более современным и просторным» или заменить цвета на «более насыщенные».
Источник: WordPress
  • Он умеет менять макет — например, добавить раздел с контактами или отзывами. Также он может переписать текст или перевести его на другой язык, предложить новые заголовки, проверить грамматику.
Источник: WordPress
  • Для работы с визуальным контентом ИИ-помощник использует Nano Banana от Google — с помощью неё можно редактировать изображения или создавать новые.
Источник: WordPress
  • ИИ-помощник появится, если автор сайта работает с блочной системой — если использовать другую, он будет недоступен.
  • Использовать инструмент необязательно, отмечает компания. Чтобы включить его, нужно войти в список своих сайтов, перейти в настройки, найти функции на основе ИИ и включить помощника.

#новости #wordpress

