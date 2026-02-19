Стоимость акций Samsung выросла до рекордного уровня на фоне слухов, что новейшие чипы компании будут на 30% дороже, чем предыдущее поколение

Компания рассчитывает установить цену на уровне $700. Источник: Bloomberg19 февраля 2026 года акции Samsung выросли на 4,8%. На пике они преодолевали отметку в 190 тысяч вон (примерно $131) за бумагу. Рост связан с информацией южнокорейских СМИ о том, что Samsung планирует продавать свои новейшие чипы памяти HBM4 на 30% дороже, чем полупроводники предыдущего поколения, пишет Bloomberg.Компания рассчитывает установить цену на уровне $700 за чип, что предполагает операционную маржу до 60%, отмечает аналитик Bloomberg Масахиро Вакасуги. При этом цена на аналогичные чипы у конкурента Samsung, SK Hynix, находится на уровне $500. Компания может также повысить стоимость, чтобы приблизиться к Samsung.Дефицит на рынке оперативной памяти положительно сказывается на акциях Samsung, отмечает издание. В начале «ИИ-гонки» компания отставала от SK Hynix, но затем вернула свои позиции.#новости #samsung