Google выпустила модель Gemini 3.1 Pro с улучшенными возможностями «рассуждений»

Она доступна в чат-боте и сервисах для разработчиков.Пример работы Gemini 3.1 Pro. Источник: GoogleКомпания дообучила 3.1 Pro, «улучшив навыки логических рассуждений». В тесте ARC-AGI-2, который оценивает нейросети на признаки общего искусственного интеллекта (AGI) и способность решать нестандартные задачи, модель набрала 77%. Показатель предыдущей Gemini 3 Pro — 31%.Источник: GoogleGoogle рекомендует использовать модель, например, для систематизации большого объёма данных, визуализаций и «творческих проектов».3.1 Pro добавили в чат-бота Gemini с лимитами на число запросов. Для подписчиков Google AI Pro и Ultra они увеличены. В ИИ-сервисе NotebookLM модель доступна только для пользователей планов Pro и Ultra.Разработчики могут протестировать 3.1 Pro в Google AI Studio, Gemini CLI, Google Antigravity, Android Studio и через Gemini API.#новости