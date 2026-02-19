Популярное
Ася Карпова
AI

Google выпустила модель Gemini 3.1 Pro с улучшенными возможностями «рассуждений»

Она доступна в чат-боте и сервисах для разработчиков.

Пример работы Gemini 3.1 Pro. Источник: Google
  • Компания дообучила 3.1 Pro, «улучшив навыки логических рассуждений». В тесте ARC-AGI-2, который оценивает нейросети на признаки общего искусственного интеллекта (AGI) и способность решать нестандартные задачи, модель набрала 77%. Показатель предыдущей Gemini 3 Pro — 31%.
Источник: Google
Источник: Google

  • Google рекомендует использовать модель, например, для систематизации большого объёма данных, визуализаций и «творческих проектов».

  • 3.1 Pro добавили в чат-бота Gemini с лимитами на число запросов. Для подписчиков Google AI Pro и Ultra они увеличены. В ИИ-сервисе NotebookLM модель доступна только для пользователей планов Pro и Ultra.
  • Разработчики могут протестировать 3.1 Pro в Google AI Studio, Gemini CLI, Google Antigravity, Android Studio и через Gemini API.

#новости

